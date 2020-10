Stiri pe aceeasi tema

- Germania a adaugat toata Romania pe lista sa roșie, ceea ce inseamna ca orice persoana din Romania va sta in carantina dupa ce intra in Germania.Lista a fost actualizata miercuri seara de Institutul de Sanatate Publica, scrie digi24.

- Nu mai vrem sa vedem ca Romania este ultima tara din Europa in atragerea de turisti straini si nu mai putem rata inca 4 ani in promovarea tarii si a destinatiilor sale, se arata intr-o scrisoare deschisa transmisa autoritatilor locale de Federatia Industriei Hoteliere din Romania. "Nu mai putem tolera…

- Cazul primarului din comuna Deveselu, județul Olt, Ion Aliman, care a murit in urma infectarii cu noul coronavirus in data de 17 septembrie care a fost reales la alegerile din 27 septembrie a ajuns si in presa straina. Publicatii cunoscute atat din Europa cat si din SUA au relatat intamplarea. „Satenii…

- Cu toate acestea, intr-un interviu acordat pentru Europa libera, Mihai Chirica afirma ca nu considera ca face parte din categoria politicienilor traseisiti. „Nu am plecat dintr-un partid in altul, nu am fost membru al unui partid pana la data programarii unor alegeri si pe urma sa trec intr-un alt partid.…

- Comandantul suprem al Fortelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Tod D. Wolters, a declarat vineri ca Romania joaca "un rol cheie extraordinar pentru intreaga Alianta", iar angajamentul NATO pentru apararea statelor membre ramane solid. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES Generalul Wolters a sustinut…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de luni o Hotarare prin care s-a decis eliminarea Regatului Spaniei de pe lista țarilor pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanele care ajung in Romania. Anunțul vine dupa ce in cursul dimineții de luni Spania fusese…

- Este concluzia la care au ajuns autoritațile, companiile medicale și farmaceutice și politicienii, dupa prima ediție a „Bucharest Smart Health Conference” . Criza indusa de pandemia Covid-19 a afectat toate sectoarele de activitate, iar o adaptare la noile condiții este aproape vitala și in domeniul…

- Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, Romania se afla pe lista statelor in care se observa o tendința de creștere accentuata a noilor cazuri de coronavirus. Biroul pentru Europa al OMS indeamna la vigilența și chiar la aplicarea unor restricții.