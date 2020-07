Un oraş din Italia cere Germaniei despăgubiri pentru distrugerea unor corăbii de pe timpul lui Caligula Nemi, un oras aflat in apropierea Romei, a anuntat vineri ca doreste despagubiri de razboi din partea Germaniei dupa ce, in anul 1944, armata nazista aflata in retragere ar fi distrus doua corabii antice, potrivit DPA.



Administratia orasului a aprobat o rezolutie referitoare la o cerere de despagubire, fara a mentiona insa vreo suma si nici tribunalul unde acest caz ar putea fi judecat.



Corabiile de mari dimensiuni, despre care se crede ca ar fi fost construite pentru imparatul roman Caligula si erau folosite pentru venerarea zeitei Isis, au fost recuperate de pe fundul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

