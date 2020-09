Stiri pe aceeasi tema

- Peste cateva zile, școlarii din Europa se vor reintoarce treptat la cursuri, dar fața de inceputul anului școlar precedent, schimbarea e radicala: purtarea maștilor, masurile stricte de igiena și distanțarea sociala fac ca anul acesta școlar sa fie cu totul altceva decat ceilalți ani. Nu exista nici…

- Vedem cum spații economice diferite se comporta foarte diferit. Dam la o parte China – acolo nu putem ști ce se intampla decat dupa ce s-a intamplat deja. Dar vedem cum in SUA, spre exemplu, peste 3.500 de mari companii și-au anunțat falimentul, in timp ce analiștii spun ca acesta este abia inceputul.…

- Nemi, un oras aflat in apropierea Romei, a anuntat vineri ca doreste despagubiri de razboi din partea Germaniei dupa ce, in anul 1944, armata nazista aflata in retragere ar fi distrus doua corabii antice, potrivit DPA. Administratia orasului a aprobat o rezolutie referitoare la o cerere…

- Italia incepe sa relaxeze restrictiile, dar sectorul turistic este puternic afectat. Ca niciodata, in centrul Romei nu sunt vizitatori, iar in apropierea Fontanei di Trevi este pustiu. La 3 saptamani de la deschiderea grantielor fata de toate statele din Uniunea Europeana si Marea Britanie si reluarea…

- Presedintele Bancii Centrale a Germaniei, Jens Weidmann, a avertizat luni guvernele europene sa nu se bazeze pe faptul ca Banca Centrala Europeana (BCE) va mentine costurile cu imprumuturile la un nivel artificial de redus, dupa ce efectele pandemiei asupra economiei vor fi tinute sub control, transmite…

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate Josep Borell, impreuna cu ministrii de externe ai Frantei, Germaniei si Italiei, au facut apel marti la o incetare imediata a focului in Libia, conform unui comunicat al diplomatiei de la Paris, transmite AFP. …