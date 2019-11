Stiri pe aceeasi tema

- In rezolutie, adoptata miercuri seara, consilierii locali atrag atentia ca 'opiniile antidemocratice, antipluraliste, mizantrope si extremiste de dreapta si actiunile violente apar cu tot mai mare frecventa in Dresda'. 'Orasul are o problema cu nazistii', a spus Max Aschenbach, consilier al…

- Politia germana si soldati din Bundeswehr pregatesc un amplu exercitiu antiterorist in landul Baden-Wurttemberg, din sud-vestul Germaniei, la cateva zile dupa o tentativa de atentat intr-o sinagoga din orasul Halle, transmite vineri dpa.

- Cancelarul german Angela Merkel a facut sambata un bilant pozitiv al progreselor din 1989, dar a avertizat ca diferentele dintre fosta Germana de Est si cea de Vest trebuie totusi echilibrate, potrivit dpa. Multe s-au realizat in cele trei decenii de la caderea Zidul Berlinului, a afirmat…

- Alegatorii din landurile germane Saxonia si Brandenburg sunt asteptati sa participe la alegeri parlamentare duminica, in timp ce Germania ar putea trece printr-un cutremur politic, in conditiile in care extrema dreapta pare sa castige in popularitate, informeaza dpa si AFP. Birourile de votare din Saxonia…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki s-a alaturat solicitarilor ca Germania sa plateasca despagubiri de razboi tarii sale pentru pierderile suferite in timpul ocupatiei naziste, scrie presa germana de miercuri, preluata de dpa, potrivit Agerpres.Citește și: Lider PNL: Majoritatea bugetarilor…

- Un incident armat a avut loc in orasul Magdeburg din estul Germaniei, marti, incident in urma caruia cel putin doua persoane au fost ranite si alte cateva zeci au fost arestate de politie, sosita la scurt timp la fata locului, informeaza dpa, titrat de Agerpres. Peste 25 de oameni au fost arestati dupa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut marti liderilor Rusiei, Germaniei si Frantei sa reia cât mai rapid posibil discutiile pentru gasirea unei solutii pasnice la conflictul separatist în regiunea Donbas din estul Ucrainei, dupa ce marti patru