Un oraș din Croația își vinde casele cu 60 de bani pentru a atrage noi locuitori. Ce condiții trebuie îndeplinite Un oraș din nordul Croației, puternic afectat de depopulare, iși vinde casele abandonate pentru o kuna (echivalentul a 13 eurocenți sau 60 de bani romanești) in incercarea de a atrage noi rezidenți, dar pune o serie de condiții. Legrad, candva cel de-al doilea cel mai mare oraș croat, a suferit un declin constant de la dezintegrarea Imperiului Austro-Ungar acum un secol, cand noile frontiere l-au lasat deoparte, scrie Reuters. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 “Ne-am transformat intr-un oraș de… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum te rogi pentru a atrage ajutorul ingerilor: „Trebuie sa te adresezi foarte ferm” ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Terapia cu ingeri este o meditație asistata de ghizi specializați. Ea ne ajuta…

- Țara care intra in „lockdown total” de la 1 iunie. Nu reușește sa faca fața infectarilor ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Prim-ministrul malaezian Muhyiddin Yassin a anuntat vineri un ‘lockdown total’…

- Schimbarea va incepe weekendul acesta. WhatsAPP forteaza utilizatorii sa accepte noi conditii controversate de serviciu ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 WhatsApp va incepe in cele din urma sa forțeze…

- Trei copii si o educatoare au fost injunghiati mortal marti la o gradinita din Brazilia, au anuntat media locale si politia civila preluate de Reuters. Un adolescent a fost retinut ca suspect in urma atacului. Trei copii si un cadru didactic au fost injunghiati mortal marti la o gradinita din statul…

- O banca celebra vinde tot și pleaca din Romania ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 O celebra banca din Romania pleaca, dupa ce a vandut totul catre Vista Bank Romania, fosta Marfin Bank, care este controlata…

- Casele din prefabricate castiga tot mai mult in popularitate datorita pretului redus si al timpului scurt in care sunt realizate. Genul acesta de locuinta a devenit atat de cautat incat companii precum Ali Express sau Amazon au inceput sa fabrice propriile case. De exemplu, Amazon, care si-a lansat…

- O procedura de scanare a ochilor care poate identifica in doar trei minute purtatorii coronavirusului, cu o rata de succes de 95%, a fost pusa la punct de o companie germana. Compania Semic RF din Munchen si-a dezvoltat aplicatia de scanare alaturi de colegi din Statele Unite si, in asteptarea avizelor…

- Majoritatea cuplurilor care aveau in plan sa se casatoreasca in ultimul an au decis sa isi amane nuntile. Doar 30% dintre miri au decis sa faca pasul cel mare si au avut ceremonii restranse, acasa, cu familia. Se pare ca afacerile care prosperau pe vremuri din astea de evenimente au functionat in ultimul…