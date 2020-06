Stiri pe aceeasi tema

- India lanseaza noi acuze la adresa Chinei in conflictul de la granița dintre cele doua țari. Indienii spun ca trupe chineze pregatesc un atac la granița de pe Himalaya, relateaza The Guardian.

- China a retras solzii de pangolin de pe o lista oficiala de ingrediente aprobate pentru a fi folosite in medicina traditionala, in contextul cresterii protectiei acordate acestui mamifer pe cale de disparitie, informeaza site-ul publicatiei britanice The Guardian si agentia DPA.Unii oameni de stiinta…

- Peter Navarro, consilier pe probleme comerciale la Casa Alba, a lansat acuzații la adresa Chinei cu privire la faptul ca nu a facut publice informații despre infecțiile cu noul coronavirus de indata ce le-a avut. Ba mai mult, acesta susține ca motivul pentru care a facut asta a fost faptul ca și-a dorit…

- Primul caz de infectare cu noul coronavirus, primul bolnav de “pneumonie virala de cauza necunoscuta”, a ajuns pe mainile medicilor din China pe 17 noiembrie.Sunt, așadar, 5 luni de la primul caz de COVID.Miercuri, 1 ianuarie, la o zi dupa anunțul oficial al Chinei ca au aparut cazuri de “pneumonie…

- Un studiu efectuat de cercetatori chinezi arata ca pericolul unui al doilea val de imbolnaviri, in țarile unde varful epidemiei a fost depașit, iar restricțiile au fost relaxate sau chiar ridicate, este foarte mare, noteaza The Guardian, care citeaza jurnalul medical Lancet. Experții recomanda menținerea…

- Activiștii impotriva violenței asupra femeilor atrag atenția ca violența domestica a luat amploare in țarile unde a fost impusa carantina din cauza pandemiei de coronavirus, scrie The Guardian. Numarul abuzurilor a explodat in China, Italia, Spania, Cipru și Brazilia.In provincia chineza Hubei, epicentrul…

- Masura, care intra in vigoare de sambata (vineri la ora 16:00 GMT), cuprinde si exceptii, astfel ca cetatenii straini care vin in China pentru activitati economice, comerciale, stiintifice sau tehnologice, precum si titularii pasapoartelor diplomatice si de serviciu, pot solicita in continuare viza…