Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din China au anunțat miercuri, 22 decembrie, intrarea in lockdown a orașului Xian, cu o populație de 13 milioane de locuitori, in urma depistarii a 52 de cazuri de infectare cu coronavirus, relateaza Associated Press . Locuitorilor orașului din centrul țarii li s-a ordonat sa ramana in…

- Autoritatile chineze au plasat miercuri in carantina metropola Xi'an, cu 13 milioane de locuitori, din cauza unei cresteri a cazurilor de COVID-19, in cadrul strategiei „zero COVID”, cu mai bine de o luna inaintea Jocurilor Olimpice (JO) de Iarna de la Beijing, relateaza adevarul.

- Autoritațile chineze au impus miercuri, 22 decembrie, carantina in orașul Xi’an, in nord, care are 13 milioane de locuitori, din cauza creșterii cazurilor de Covid-19, la mai bine de o luna de la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing. Orașul, cunoscut pentru armata sa de teracota, a restricționat…

- Autoritatile chineze au plasat miercuri in carantina metropola Xi'an, cu 13 milioane de locuitori, din cauza unei cresteri a cazurilor de COVID-19, in cadrul strategiei „zero COVID”, cu mai bine de o luna inaintea Jocurilor Olimpice (JO) de Iarna de la Beijing, relateaza AFP.

- Autoritațile din Tonga, o țara insulara din Oceanul Pacific, au decis sa impuna incepand de marți carantina, timp de o saptamana, la cateva zile dupa ce aici s-a confirmat primul caz de infectare cu COVID , la aproape doi ani de la izbucnirea pandemiei, potrivit CNN . Celor aproape 100.000 de locuitori…

- China a suspendat maratonul de la Wuhan din cauza numarului crescut de infectari. Masura a fost luat cu 100 de zile inainte de Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, China. Maratonul din Wuhan (China), care trebuia sa aiba loc astazi, duminica - 24 octombrie, a fost amanat din cauza cresterii…

- Dupa ce incidența cazurilor de COVID19 la mia de locuitori a ajuns la 7.96, Municipiul Alba Iulia va intra, cel mai probabil de luni, 11 octombrie 2021, in carantina de noapte și in timpul saptamanii. In acest caz se interzice circulația persoanelor, in fiecare zi, in afara locuinței in intervalul orar…

- Alba Iulia ar putea intra in CARANTINA de weekend: INCIDENȚA a trecut de 6 cazuri la mia de locuitori Alba Iulia ar putea intra in CARANTINA de weekend: INCIDENȚA a trecut de 6 cazuri la mia de locuitori Noi restricții ar putea fi impuse in municipiul Alba Iulia, dupa ce incidența cazurilor de coronavirus…