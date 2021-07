Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Jan Polderman a emis ordinul de evacuare miercuri seara, din cauza unui incendiu de vegetatie. „Toti locuitorii sunt sfatuiti sa paraseasca comunitatea si sa mearga intr-o locatie sigura”, a spus acesta.Lytton, care se afla la aproximativ 319 kilometri est de Vancouver, are o populatie de 249…

- Primarul Jan Polderman a emis ordinul de evacuare miercuri seara, din cauza unui incendiu de vegetatie. „Toti locuitorii sunt sfatuiti sa paraseasca comunitatea si sa mearga intr-o locatie sigura", a spus acesta. Lytton, care se afla la aproximativ 319 kilometri est de Vancouver, are o populatie de…

- Scene dramatice au fost filmate in Canada, la o zi dupa ce Lytton, orasul din British Columbia, a atins cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Canada, aproape 50 de grade Celsius. Intregul oras a luat foc, iar locuitorii au fost evacuati din calea flacarilor.

- Orașul canadian care doborat recordul de temperatura din aceasta țara, de 49,5 grade Celsius, este inconjurat de trei incendii masive de vegetație, care inghit totul in cale. Climatologul Roxana Bojariu spune ca este vorba despre un val de caldura fara precedent, care era așteptat de specialiști abia…

- British Columbia cea mai vestica provincie din Canada se confrunta cu o situație dramatica. Valul de calduta care a dus la temperaturi record a ucis in trei zile 230 de persoane. Autoritațile vorbesc despre o perioada unica in istoria Canadei, potrivit CNN. Pana vineri, in Canada, temperaturi de 49,5…

- Un val de caldura doboara record dupa record, in nord-vestul Statelor Unite si in vestul Canadei, iar meteorologii anunta ca temperaturile nu vor scadea in zilele urmatoare. „Cupola de caldura” instalata deasupra vestului Canadei a adus temperaturi record, luni inregistrandu-se chiar si 47.9 grade…

- Autoritatile din Columbia Britanica au inchis luni scolile si universitatile din cauza caldurii extreme, care a facut ca temperaturile sa atinga in timpul weekendului valori record pe plan national in aceasta provincie din vestul Canadei, o tara care este cunoscuta mai degraba pentru iernile sale…

- Canada se confrunta cu temperaturi record dupa ce o „cupola de caldura” a cuprins weekendul trecut vestul țarii, declansand duminica alerte de canicula in trei provincii si doua teritorii arctice, potrivit Afp, citata de Agerpres. Peste 40 de noi recorduri de temperatura au fost inregistrate in provincia…