Un oraș brazilian e posibil să fi atins visul global al imunizării colective Locuitorii orașului brazilian Manaus, puternic afectat de pandemie, ar beneficia acum de un nivel de imunizare colectiva care permite controlul circulației virale, potrivit unui studiu preliminar.. Conform modelului matematic utilizat de acest studiu, publicat pe site-ul medrxiv.org, citat de Le Figaro, 66% dintre locuitorii din Manaus – unde epidemia a evoluat rapid și brutal – ar avea anticorpi impotriva COVID-19. Aceasta rata ar fi suficient de mare incat boala sa nu se mai raspandeasca eficient, a declarat grupul de 34 de cercetatori brazilieni și internaționali, autori ai acestui studiu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

