- Statele Unite irosesc milioane de doze de vaccin Covid-19, chiar daca penuria afecteaza multe parți ale lumii, scrie The Guardian, potrivit Mediafax. Cel puțin 15 milioane de doze au fost aruncate in SUA intre martie și septembrie, potrivit unei analize CDC. O investigație separata a constatat…

- Peste 80% dintre femeile insarcinate din Romania care au raspuns unui sondaj cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19 declara ca nu sunt imunizate, iar cel mai frecvent invocat motiv este lipsa informațiilor cu privire la efectele vaccinului pe termen mediu și lung. Chiar și in aceste condiții, una…

- Președintele american Joe Biden a anunțat miercuri, in cadrul unui summit virtual pe tema Covid-19, ca SUA vor dona inca 500 de milioane de vaccinuri impotriva Covid-19 catre țari cu economii mici și medii din intreaga lume, ceea ce va crește totalul de doze donate de Statele Unite la peste 1,1 miliarde…

- Autoritațile cubaneze au inceput luni sa vaccineze copiii ce au implinit 2 ani, o premiera mondiala, inainte de redeschiderea școlilor, relateaza Insider . Țara insulara cu o populație de 11 milioane de locuitori administreaza doua vaccinuri dezvoltate local, Abdala și Soberana, care nu au fost omologate…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a declarat ca doza suplimentara de vaccin anti-Covid ar trebui amanata ca prioritate si ar trebui oferita pentru cresterea ratelor de imunizare in tarile unde doar 1 -2% din populatie a fost vaccinata. El a afirmat…

- Greg Abbott, guvernatorul statului american Texas, care a emis recent un ordin executiv prin care a interzis obligativitatea vaccinarii si a purtarii mastii, a fost diagnosticat cu Covid-19, informeaza NBC, citat de News.ro . „Ma testez in fiecare zi, iar astazi este prima zi in care am iesit pozitiv.…

- Orasul japonez Nagasaki a comemorat luni bombardarea nucleara care l-a devastat în urma cu 76 de ani, primarul localitații îndemnând comunitatea internationala sa adopte un nou tratat privind interzicerea armamentului nuclear, potrivit agențiilor AFP și Associated Press, citate de…