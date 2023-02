Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit sambata in localitatea Simila, comuna Zorleni, unde un microbuz a parasit partea carosabila și a ajuns intr-un șanț, potrivit realitateadevaslui.net .In microbuz se aflau șase persoane, șoferul și cinci pasageri.La fața locului a intervenit și o ambulanța…

- Un accident violent a avut loc, duminica seara, pe DN 71, pe raza localitații Pietroșița. In urma coliziunii dintre doua autovehicule, doua persoane au fost ranite. Victimele au primit primul ajutor de la echipajele medicale ajunse la fața locului. „La locul accidentului au fost identificate doua persoane,…

- Cel puțin 38 de persoane au murit si 87 au fost ranite in coliziunea a doua autobuze in Senegal, au anuntat duminica serviciile de pompieri, informeaza AFP, conform Agerpres. Accidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la ora locala 03.15 (01.15 GMT), in apropiere de orasul Kaffrine,…

- Trei persoane au fost ranite grav intr-un accident accident rutier produs miercuri, pe DN 29 (E85), pe raza localitatii Dumbraveni, a informat ISU Suceava. Sursa citata a precizat ca este vorba despre o coliziune frontala intre doua autoturisme din care au rezultat trei victime, doua dintre acestea…

- Cel putin 11 persoane au murit in noaptea de miercuri spre joi intr-un incendiu declansat la un hotel cazinou de la granita dintre Cambodgia si Thailanda. Peste 30 de persoane au fost ranite grav. Victimele au sarit din cladirea cuprinsa de flacari intr-o incercare de a scapa, au declarat salvatorii…

- Un accident a avut loc ieri, in jurul orei 18.30, pe strada Buna Ziua din municipiul Cluj-Napoca. Conform IPJ Cluj, ”coliziunea s-ar fi produs pe fondul neacordarii de prioritate intre un autoturism condus de un barbat in varsta de 42 de ani, care se deplasa dinspre strada Zaharia Stancu și un autoturism…

- Patru persoane au fost retinute in dosarul de proxenetism in care politistii din Mures suspecteaza cinci barbati ca au obligat femei sa se prostitueze pe drumul european E60. Totodata, a fost ridicata suma de 29.000 de lei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In data de 19 noiembrie, incepand cu ora 19:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, se va juca spectacolul-invitat „gen.OM”, realizat de teatrul independent Magic Puppet din Cluj-Napoca. Spectacolul este unul de animație, destinat publicului matur, care iși propune o incursiune plina de…