Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 37 de ani din Oradea a depozitat ilegal in locuința sa muniție provenita din cel de-al Doilea Razboi Mondial, iar unul dintre proiectile a explodat, sambata, și l-a ranit la maini și la fața, acesta fiind internat in spital. Purtatorul de cuvânt al ISU Bihor, Camelia Roșca,…

- Prefectul a amintit ca, pentru om, virusul care provoaca boala in randul porcilor, fie ei domestici sau salbatici, este inofensiv. „Ca in fiecare an, am reactualizat parteneriatul cu spitalele din Iasi pentru a ne pune la dispozitie cel putin cinci paturi pentru cazuri sociale si cu hipotermie care…

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, cu sprijinul politistilor din Borsa, au efectuat cercetari specifice in cadrul unui dosar penal ce are ca obiect comiterea infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Politistii au vizat documentarea activitatii unui…

- Un barbat care a tras cu arma in plan vertical pentru a scapa de silvicultorii care il prinsesera la braconat a fost incatusat recent. “Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat o percheziție domiciliara, pe raza localitații Agapia, fiind documentata activitatea infracționala…

- Potrivit reprezentantilor ISU, a fost primit un apel la Serviciul 112 care anunta ca o femeie care locuieste in comuna Dancu, o suburbie a Iasiului, ameninta ca se sinucide. Potrivit sesizarii, din apartamentul acesteia, situat la etajul trei al unui bloc, mirosea a gaz metan. Pentru a evita o tragedie…

- Un echipaj cu medic al Ambulanței Dej s-a rasturnat în centrul municipiului Cluj-Napoca dupa ce a fost lovit din lateral de un taximetru. Deși autoturismul a patruns pe culoarea verde în intersecție, nu a acordat prioritate echipajului medical care avea o urgența și era în funcțiune…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat astazi in premiera ca la Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” din Suceava va fi pus in funcțiune in perioada imediat urmatoare un Centru de Permanența unde medici de familie vor putea rezolva cazurile medicale minore pentru a…