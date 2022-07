Stiri pe aceeasi tema

- Primul pod rutier intre Rusia și China a fost deschis pentru transportul de marfa vineri, intr-o perioada in care Moscova se apropie tot mai mult de Beijing, pe fondul crizei in relația cu Occidentul, din cauza razboiului din Ucraina. Podul, care leaga orasul rus Blagovescensk de orasul chinez Heihe,…

- Lituania a devenit prima tara care a decis sa renunte complet la importurile de energie din Rusia, din solidaritate pentru Ucraina. Lituania nu va mai importa energie din Rusia incepand de duminica. Ministrul Energiei, Dainius Kreivys a declarat ca achizitiile de petrol, gaze si electricitate de la…

- In timp ce continua bombardamentele in Ucraina, Armata Roșie se pregatește și de parada de 9 mai, la Moscova. Repetiția generala a avut loc sambata și in imagini se vad defiland prin Piața Roșie și rachetele nucleare. Sambata, cu doua zile inainte de ziua de 9 mai, Ziua Victoriei pentru Rusia, armata…

- Rusia va boicota, miercuri, o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU cu Comitetul Politic si de Securitate al Uniunii Europene (COPS), ceea ce arata o deteriorare suplimentara a relatiilor cu Moscova, transmite AFP. Potrivit unei surse diplomatice rusesti care a vorbit sub protectia anonimatului,…

- Rusia a folosit un submarin diesel din Marea Neagra pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr. Este pentru prima data cand Moscova anunța ca a folosit flota sa de submarine pentru a lovi Ucraina, potrivit Reuters. „Echipajul unui submarin electric diesel al Flotei Marii Negre…

- Președintele Rusiei a amenințat, in cadrul unei adresari in fața parlamentarilor din Sankt Petersburg, ca Rusia va acționa rapid impotriva oricarei țari care incearca sa intervina in Ucraina, insistand ca Moscova iși va indeplini toate obiectivele militare propuse. Putin a amenințat cu “un raspuns fulgerator”…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat cu un „raspuns proporțional” imediat daca Marea Britanie continua sa „provoace direct” Ucraina sa atace ținte din Rusia, relateaza Reuters. Moscova a citat declarații ale ministrului britanic al forțelor armate, James Heappey, care a afirmat ca Marea Britanie susține…

- Statele Unite nu trateaza „cu superficialitate” posibilitatea ca Rusia sa incerce sa foloseasca arme nucleare tactice in Ucraina, in condițiile in care Moscova continua sa se confrunte cu dificultați pe frontul de lupta, a avertizat directorul CIA, William Burns, potrivit CNN. „Avand in vedere potențiala…