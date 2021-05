Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Ryanair, care zbura de la Atena la Vilnius, a aterizat de urgența pe Aeroportul Național Minsk. Avionul a dat brusc un semnal de primejdie și a schimbat cursul. Aterizarea de urgența a fost cauzata de un semnal minier. Avionul a fost verificat, bomba nu a fost gasita și toți pasagerii au fost…

- Un fost membru al conducerii partidului neonazist grec Zorii Aurii, condamnat in tara sa si pe numele caruia exista un mandat international de arestare, a comparut miercuri in fata unui judecator belgian caruia i-a transmis ca refuza sa fie extradat in Grecia, a anuntat Parchetul din Bruxelles, relateaza…

- BUCUREȘTI, 25 apr – Sputnik. Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, a declarat ca grupul de persoane care planifica realizarea unei tentative de lovitura de stat avea la dispoziție cateva scenarii, inclusiv asasinarea șefului statului in timpul paradei de 9 mai, atacul asupra cortegiului…

- In timpul discuțiilor dintre președinеle Rusiei cel al Belarusului, Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko, care au durat aproximativ patru ore la Moscova, parțile au discutat despre cooperarea bilaterala in economie, precum și despre o serie de probleme sensibile, a declarat pentru RIA Novosti purtatorul…

- Politia greaca a retinut pe aeroportul din Atena un grup de migranti care se dadeau drept echipa sportiva, au relatat luni media locale, al treilea incident de acest gen in ultimii doi ani, scriu agențiile DPA și Agerpres. Cei noua barbati din Siria se indreptau spre Viena si au incercat sa se prezinte…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca operatorul aerian Ryanair va introduce inca un zbor din Suceava catre o destinație externa. Gheorghe Flutur a spus ca Ryanair va avea o ruta regulata sezoniera spre Rhodos, in Grecia, pe care o va opera de pe Aeroportul ...