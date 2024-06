Comisarii Garzii de Mediu Gorj au aplicat o amenda de 50.000 de lei unui operator economic pentru poluarea cu petrol a unui parau din Ticleni, anunta, vineri, reprezentantii institutiei. Conform sursei citate, in acest caz au fost impuse masuri in regim de urgenta. „Amenda in valoare de 50.000 de lei, aplicata unui operator economic ce desfasoara activitatea de extractie a petrolului brut. Poluarea unui parau de pe raza localitatii Ticleni, prin deversarea produselor petroliere, a fost drastic sanctionata de catre comisarii Garzii de Mediu Gorj. Masurile de ecologizare impuse au fost indeplinite…