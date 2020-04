Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei au interpretat piesa „Ladies Who Lunch" din spectacolul „Company", unul dintre cele mai de succes ale lui Sondheim, care a avut premiera in urma cu 50 de ani. In timpul „Take Me to the World: A Sondheim 90th Birthday Celebration", urmand linia spectacolului, Streep si-a pregatit un cocktail,…

- A Romanian company producing personal protective equipment, Matei Conf Grup, will start to produce disposable medical protective coveralls, reads a press release sent on Thursday to AGERPRES The company is launching the production of medical coveralls after receiving the first tranche of 50,000 metres…

- Actritele Meryl Streep si Patti LuPone se numara intre starurile care il vor aniversa pe compozitorul si textierul Stephen Sondheim printr-un concert virtual, „Take Me To The World”, programat pe 26 aprilie.„Take Me To The World” va marca a 90-a aniversare a lui Sondheim si are loc la 50 de…

- George Pușcaș (23 de ani), atacantul lui Reading, a fost prins de coronavirus in Anglia. Internaționalul roman afirma ca se poate pregati in continuare in condiții optime și transmite un apel la calm și echilibru. „Am grija de igiena personala, ma spal foarte des pe maini. Am grija sa nu intru in contact…

- Dupa declararea pandemiei de coronavirus și trecerea la un nou nivel de acțiune, determinat de creșterea numarului persoanelor infectate pe teritoriul Romaniei, și in Prahova ne pregatim pentru a face fața cat mai bine apariției unor cazuri grave. La parterul Spitalului Județean de Urgența…

- Andrei Nastase, liderul Partidului Platforma Demnitate si Adevar nu va ceda locul nimanui in cadrul viitoarelor alegeri prezidentiale din toamna acestui an. Ex-ministrul de Externe spune ca decizia din 2016 prin care a cedat locul Maiei Sandu nu va fi repetata in toamna anului 2020, informeaza IPN.

- Ludovic Orban a afirmat, marți, ca nu exista niciun proiect de lege sau ca PNL e pregatit sa transforme alocațiile copiilor in vouchere, ci este doar o varianta care ar putea fi luata in considerare, pentru a garanta ca banii sunt cheltuiți in interesul copiilor.„Știți foarte bine ca ieri…

- Marcel Ciolacu a declarat, vineri seara, dupa ședința CEX, ca a discutat cu colegii sai orice varianta ce ar putea apare dupa moțiunea de cenzura. Deși PNL a acuzat PSD ca nu vrea alegeri anticipate, liderul interimar al social-democraților a spus ca partidul este pregatit pentru orice scenariu.”PSD…