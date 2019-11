Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a respins modificarile aduse Codurilor penale, deoarece Parlamentul nu a transpus in integralitate deciziile de neconstitutionalitate luate anterior de CCR in materie penala, Legislativul neavand dreptul sa faca o selectie a acestor decizii atunci cand modifica o lege.…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, impreuna cu soția sa, Galina Dodon, și-au exprimat dreptul la vot. Șeful statului a menționat ca in drum spre urna de vot, cu emoții, și-a amintit de anul 2011, atunci cand a candidat la șefia capitalei.

- In meciul de campionat cu CSM Bucuresti, antrenorul secund al HC Dobrogea Sud Constanta, George Buricea 40 de ani , a revenit pe teren. Decizia a surprins, in conditiile in care George se retrasese din activitatea de jucator, insa, intr o postare pe Facebook, acesta a explicat motivele care au dus la…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a calificat drept ”marșavie electorala” decizia Biroului Electoral Central potrivit careia Mircea Diaconu nu va avea dreptul la reprezentanți in secțiile de votare. Liderul ALDE o acuza pe Viorica Dancila ca se afla in spatele acestei decizii. ”Ieri Biroul…

- Proteste in Moscova, August 2019 (foto: USA Today) 7,2 milioane de alegatori sunt așteptați duminica la urne in Federația Rusa pentru a desemna 16 guvernatori de regiuni, dar și 45 de deputați in Duma de Stat (Parlamentul Federației Ruse), care vor fi aleși din 13 regiuni, inclusiv din Crimeea. Rușii…

- Asociatia „Initiativa pentru Justitie”, condusa de procurorul Bogdan Parlog, o acuza pe judecatoarea Adriana Stoicescu, presedinte al Tribunalului Timis, ca a adus atingere prestigiului Justitiei scriind, intr-o postare de pe pagina sa de Facebook, despre „pseudojustitia” din Romania.