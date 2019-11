Stiri pe aceeasi tema

- Un numar "fara precedent" de incendii de vegetatie scapate de sub control a distrus zone intinse din statele australiene New South Wales si Queensland, relateaza dpa potrivit Agerpres Peste 90 de incendii erau active in New South Wales vineri, multe dintre ele in zonele afectate de seceta, a declarat…

- Prezenta la un eveniment electoral in localitatea Dofteana, judetul Bacau, premierul Viorica Dancila, candidatul PSD la alegerile prezidentiale, a declarat ca, pentru prima data, ii da dreptate lui Klaus Iohannis pentru o afirmatie pe care a facut-o recent. "Am fost la Ziua Armatei. Acolo…

- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dambovita ofera o lectie de solidaritate asa cum rar mai intalnim in zilele noastre. Impresionati de cazurile sociale, soldatii focului isi dedica timpul liber sprijinirii semenilor aflati in dificultate. In urma unui apel umanitar postat pe Facebook,…

- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dambovita ofera o lectie de solidaritate asa cum rar mai intalnim in zilele noastre. Impresionati de cazurile sociale, soldatii focului isi dedica timpul liber sprijinirii semenilor aflati in dificultate. In urma unui apel umanitar postat pe Facebook,…

- In ultimele 24 de ore pompierii maramureșeni au intervenit pentru lichidarea a trei incendii. Ieri, 25.09., militarii Secției Vișeu de Sus au lichidat un incendiu izbucnit la o bucatarie din localitatea Bistra. Focul a distrus circa 8 metri patrați din bucataria de lemn și aproximativ 3 metri patrați…

- Trei case au ars in totalitate in dupa-amiaza de 18 septembrie, in satul Cuiejdiu, din comuna Garcina. Inițial, pompierii s-au deplasat cu doar doua mașini la un incendiu de amploare, pe care primul apelant la 112 l-a descris ca fiind de anexa gospodareasca. Ulterior, s-a dovedit ca, de fapt, focul…

- Peste 160 de pompieri se luptau duminica sa stinga un incendiu major, izbucnit la aproximativ 60 de kilometri de Atena, din cauza vanturilor puternice, transmite AFP, citata de Agerpres. Potrivit pompierilor, incendiul a fost raportat cu o zi inainte in muntii din apropierea statiunii Loutraki, aflata…

- Accidentul s-a produs sambata dupa-amiaza, in comuna Letea Veche din județul Bacau. Potrivit ISU Bacau, in urma coliziunii dintre doua mașini, trei persoane au ramas incarcerate. Un barbat de 60 de ani și o femeie de 57 de ani au murit apoi, iar cea de-a treia victima, in varsta de 65 de ani,…