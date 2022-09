Un pompier militar a facut o misiune din a-i ajuta pe altii. De fiecare data cand are putin timp liber este gata sa isi puna uniforma si sa treaca prin foc. Sorin are 41 de ani, este voluntar la ISU Suceava, dar si antrenor de kickboxing sau bodyguard pentru mari actori de la Hollywood. The post “Un om scris cu litere de aur”. Povestea lui Sorin, voluntarul ISU care nu are teama de nimic si ajuta pe oricine are nevoie. A pazit si mari actori de la Hollywood first appeared on Money .