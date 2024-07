Un om mic, o pălărie mare. Viktor Orban se vrea noul împărat al Europei Viktor Orban se vrea noul imparat al Europei Viktor Orban a reunit cea mai veche gașca din Europa. Noul grup de extrema dreapta Patrioți pentru Europa este o coaliție habsburgica ce ii confera liderului maghiar platforma europeana la care ravnește de atata vreme, scrie Politico .Fanii cei mai infocați numesc acest grup, care s-a destramat acum mult timp, „k.u.k.” – „kaiserlich und koniglich” (imperial și regal). Dar pentru toți ceilalți este cunoscut drept Imperiul Habsburgic. Din tot valul de știri din ultimul timp legate de uneltirile lui Orban, cea mai strigatoare dintre ele, cand vine vorba… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

