Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul M...E PSD ajunge la un nou nivel. Dupa ce romanul cu placuțele cu mesajul anti-PSD a imparțit practic tara in romani pro și contra lui, acum, un om de afaceri din Targoviște și-a deschis o firma al carei nume e chiar mesajul ajuns viral in Romania."Un om de afaceri din Targoviste,…

- Un barbat din Targoviste a infiintat in Marea Britanie o firma cu denumirea „M*ie PSD”, arata Gazeta Dambovitei. Omul de afaceri urmeaza sa desfasoare activitate atat in Anglia, cat si in Romania.

- Un om de afaceri din Targoviște, cu activitate in Romania și Anglia, a inființat in Regatul Unit o noua societate Post-ul Un targoviștean a inființat firma „M_ _ _ PSD”, cu care va opera și in Romania! „Este un protest!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Doi bloggeri din Anglia, aflati intr-o calatorie in jurul lumii, s-au indragostit de Romania, dupa o luna in care au cutreierat-o: „Este o tara fantastica de vizitat, este foarte verde si muntii sunt minunati”.

- Ieri dupa amiaza a fost postat pe portalul Bursa de Valori Bucuresti anuntul privind incheierea unui Contract de prestari servicii si expeditie incheiat de Oil Terminal Constanta cu OMV PETROM. In acest sens Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza pe toti cei interesati asupra actului juridic incheiat…

- Fostul Principe Nicolae, primele declarații despre nunta cu Alina Maria Binder. Evenimentul va avea loc in Romania , la Sinaia, iar acesta a declarat pentru Libertatea, cum se va desfașura evenimentul. Prezent la Bookfest, fostul Principe Nicolae ne-a acordat un scurt interviu, in care a oferit și cateva…

- Joi, 17 mai 2018, liceul « Voievodul Mircea » din Targoviste, a desfasurat un atelier cu tema « Intalnire cu oameni de afaceri Post-ul INTALNIRE CU OAMENI DE AFACERI DE SUCCES – un atelier sub egida ERASMUS+ la liceul ‘Voievodul Mircea’, Targoviste apare prima data in Gazeta Dambovitei .