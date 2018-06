Un om de afaceri arădean a avut parte de o moarte groaznică Un barbat de 37 de ani, patron al unei firme de constructii case din lemn din judetul Arad, a murit, joi dupa-amiaza, strivit de panouri din lemn pe care incerca sa le incarce intr-un camion pentru a fi livrate pe santier, o ancheta fiind inceputa de politisti si inspectori de munca. Accidentul de munca a The post Un om de afaceri aradean a avut parte de o moarte groaznica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

