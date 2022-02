Stiri pe aceeasi tema

- Revetas Capital, proprietarul Vitantis Shopping Center, a anunțat vanzarea parcului de retail catre Praktiker Real Estate Romania. Vitantis Shopping, situat langa targul de mașini Vitan, fusese achiziționat de Revetas Capital in 2014 pentru 26 milioane euro. Praktiker Real Estate Romania este deținuta…

- Fiul unui om de afaceri din Gorj s-a urcat cu bolidul sau pe o mașina de pe marginea drumului, ranindu-l pe șoferul autovehiculului. A fost deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

- In continuarea dialogului social inițiat odata cu preluarea mandatului, premierul Nicolae-Ionel Ciuca a discutat astazi, la Palatul Victoria, cu o delegație a Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania, despre o serie de subiecte de interes atat pentru Guvern, cat…

- Un proiect realizat in parteneriat de Universitatea de Medicina din Cluj, Camera de Comerț Bistrița-Nasaud și Asociația Inceptus pun bazele unui proiect de 10 milioane de euro prin care vor pregati studenții de la medicina sa devina antreprenori. Mulți studenți sau medici tineri aleg mediul privat inainte…

- Descarcarea accidentala a armei unui pasager a provocat teama la Aeroportul International Hartsfield-Jackson din Atlanta, SUA, ducand si la intarzierea unor zboruri pentru scurt timp, a informat CNN, preluat de news.ro. Incidentul a avut loc la ora locala 13.30, la un punct de control.In bagajul unei…

- DNA anunța o situație incredibila: specialistul DNA Nicolae Razvan Despa a fost prins in flagrant chiar de procurorii DNA in timp ce primea o tranșa de 6.000 de euro dintr-o mita de 12.000 pe care o solicitase unei firme ca sa caștige licitația chiar cu DNA. Achiziția urma sa fie efectuata in cadrul…

- Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data 11 noiembrie 2021, fața de ofițerul de poliție, șef al Secției 1 Poliție Rurala Braila, pentru savarșirea infracțiunilor de:- folosire,…

