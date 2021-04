Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Gabriela Eminovici, sefa sectiei Cardiologie a Spitalului Clinic de Urgenta Sibiu, a murit, joi, din cauza unei forme grave de Covid-19. Dr. Eminovici era suceveanca, iar prietenii de aici și foștii colegi au primit ca un trasnet vestea morții Gabrielei Icușca, așa cum o știau din școala. ...

- Gabriela Eminovici, medicul șef al Secției Clinice Cardiologie 1 din Sibiu a murit din cauza COVID 19. Anunțul a fost facut pe Facebook de reprezentanții spitalului din Sibiu. Victima avea 55 de ani. „Dragi prieteni, cu mare tristețe va anunțam ca dna. Dr. Eminovici Gabriela, medicul șef al…

- Numarul pacienților confirmați cu Covid-19 internați in spitalele din județul Suceava era, joi dimineața, de 264. In intervalul 7-8 aprilie au fost internate 25 de persoane diagnosticate cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 30 de persoane declarate vindecate. Alți 351 de ...

- Numarul pacienților confirmați cu Covid-19 internați in spitalele din județul Suceava era, joi dimineața, de 264. In ultimele 24 de ore au fost internate 25 de persoane diagnosticate cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 30 de persoane declarate vindecate. Alți 351 de ...

- Numarul de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 in județul Suceava a fost, vineri, de 67 și alte 19 persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare, din 1.084 de persoane testate in ultimele 24 de ore. Rata de infectare a scazut fața de ziua precedenta, de la 1,06 la 1,05 la mie, și ramane cea ...

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost raportare doar 53 de cazuri noi de coronavirus, in scadere comparativ cu ziua de sambata. In cursul zilei de ieri in județ au fost 68 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. De la inceputul pandemiei și pana in prezent in județul Suceava s-au ...

- Patru profesori suceveni și un elev au fost confirmați cu noul coronavirus. Inspectoratul Școlar Județean Suceava a transmis situația cazurilor confirmate cu Covid-19 in școlile sucevene, la data 4 martie. Un elev de la Școala Gimnaziala „Ion Creanga" Suceava, invațamant primar, doi ...

- Numarul persoanelor testate pentru Covid-19 in ultimele 24 de ore in județul Suceava este de 997, dintre care 120 sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv și 71 au fost reconfirmați pozitiv la retestare. In ciuda numarului mare de cazuri noi, județul Suceava fiind pe locul cinci la ...