Un om bun ajunge in Rai Un om bun ajunge in Rai. Isi primeste aripioarele, primeste un loc pe un norisor pufos, harfa in mina si incepe viata in Rai: toata ziua apa face pic-pic-pic, albinutele biz-biz-biz, pasarelele cip-cip-cip. O zi, 2, 3, o saptamina, doua, o luna, 2, 3. Plictiseala! “Hai sa dau o raita pe-aici.” Vede la avizier: “Sejur in Iad – 5 zile – 5.000 $”.Plateste pe loc, e suit in autocar si dupa o ora ajunge la poarta Iadului. Se deschid portile si apar 5 tipe supebe. Petrece omul 5 zile de vis, numai nebunii si distractii. Dar se temina si omul se intoarce in Rai, pe norisorul lui pufos, apa pic-pic-pic,… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

