Stiri pe aceeasi tema

- O mașina in care se aflau cinci persoane s-a prabușit, luni dimineața, intr-o prapastie in Pasul Cașin / Nyerges, din Harghita. Mai multe ambulanțe intervin și a fost solicitat și elicopterul SMURD, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Harghita, accidentul s-a produs luni in jurul orei 10.00, pe DN 11B,…

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata si 14 au fost ranite marti dimineata cand autobuzul in care se aflau a cazut 200 de metri intr-o prapastie din sudul Peru, potrivit unui nou bilant al autoritatilor revizuit in crestere, noteaza AFP, potrivit Agerpres.

- Accidentul, spun polițiștii, a avut loc sambata dimineața, in jurul orei 5. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului, a intrat pe sensul opus, a ieșit de pe drum, s-a izbit de trei arbuști, dupa care a intrat in gardul unei case. Trei barbați au murit in urma impactului și alți doi au ajuns…

- Un accident șocant s-a produs marți in orașul Krasnodar din Rusia. Trei persoane, printre care și un minor, au murit intr-o mașina care a cazut de la etajul trei al unei parcari supraetajate dintr-un centru comercial

- Doua femei din judetul Mures, de 90 si 87 de ani, au decedat, sambata, dupa ce un autoturism in care se mai aflau doua persoane, un barbat si o femeie, a iesit de pe DN 75, pe raza localitatii Muncelu din Muntii Apuseni, si s-a rasturnat intr-o rapa.

- Un autocar plin cu elevi a fost implicat, sambata, 15 iunie 2024, intr-un accident rutier pe DN 67, in judetul Valcea. Au autoturism s-a ciocnit frontal cu un microbuz plin cu elevi. Șoferul mașinii a murit, iar trei copii si soferul autocarului aun fost transportati la spital.

- Autobuzul cu doua etaje care se deplasa intre capitala Lima si Ayacucho s-a prabusit in prapastia adanca de o suta de metri, relateaza AFP preluata de Agerpres.Operatiunile de salvare au fost intarziate de o cadere de grindina, a declarat presei seful Biroului Avocatului Poporului la Ayacucho, Wiber…

- Accidentul s-a produs joi, 2 mai, pe DN 65A, in localitatea argeseana Caldararu. Șoferul, un tanar de 19 ani cu permisul luat de nici o luna, și un adolescent de 15 ani au murit, iar alți doi minori au fost raniți, potrivit IPJ Argeș.Șoferul de 19 ani iși luase permisul de conducere pe 9 aprilie, iar…