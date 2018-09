Stiri pe aceeasi tema

- O persoana si a pierdut viata si 15 au fost ranite intr o explozie produsa duminica la un internet cafe in sudul Filipinelor, fiind cel de al doilea astfel de atac produs in ultimele zilele si atribuit unor militanti ai gruparii jihadiste Statul Islamic, relateaza Reuters citat de Agerpres.ro Isulan,…

- Un barbat in varsta de 41 ani, din Tulcea, a pierdut controlul volanului pe DJ 222, masina a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism condus regulamentar, de un barbat de 33 ani din Tulcea. Potrivit Mediafax, in urma accidentului, ambii soferi, dar si un pasager…

- Un cetațean roman a decedat, iar alți doi, printre care și un minor, au suferit rani grave in urma unui accident rutier produs in apropierea orașului austriac Sankt Polten, in care a fost implicat un autoturism inmatriculat in Romania. Ambasada ...

- Un tanar de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe un drum din judetul Timis. Un elicopter SMURD a fost solicitat pentru transportarea la spital a unui ranit grav. Masina, in care se aflau patru oameni, a iesit de pe carosabil…

- O explozie puternica s-a produs intr-o mina de fier din nord-estul Chinei. 11 oameni au murit, iar noua au fost raniti. De asemenea, 23 de muncitori din cei 25 dati disparuti au fost salvati pana acum. Zeci de echipaje de forte de ordine si salvatori au intervenit la fata locului.