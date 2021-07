Un oltean și-a scris „Carabinieri” pe mașina cu numere de Germania Un barbat, de 48 de ani, din Draganești-Olt, s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins la volanul unei mașini care avea aplicate autocolante cu inscripțiile „Carabinieri” și „112”. Barbatul a fost prins, sambata, de polițiști, dupa ce autoturismul sau, cu numere de Germania, a fost fotografiat parcat pe un trotuar, in fata unei case din orașul Draganești-Olt. Mașina avea aplicate autocolante cu inscripția „Carabinieri” si „112″ pe parțile laterale, capota motor și capota portbagaj. Imaginile au fost ulterior distribuite pe Facebook. Avand in vedere ca inscripțiile identificate pe autoturism… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

