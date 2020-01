Stiri pe aceeasi tema

- Oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc si familia sa au primit interdictia de intrare sau sedere pe teritoriul SUA din cauza implicarii in fapte de coruptie, releva un comunicat al Departamentului de Stat dat luni publicitatii. ''In calitatea sa oficiala, Plahotniuc a fost implicat…

- Igor Dodon sustine ca fostul lider democrat Vlad Plahotniuc se afla in Statele Unite, acolo unde ar incerca sa obtina azil politic pentru a nu fi extradat in Republica Moldova sau in Rusia, unde la fel este cercetat penal. Presedintele a afirmat ca Vlad Plahotniuc se va intoarce in tara doar in catuse,…

- Aflata la 116 km distanța de Chișinau, unica școala cu predare in limba romana din raionul Taraclia, zona din sudul Republicii Moldova, unde sunt peste 43 de mii de vorbitori de rusa și bulgara, risca in urma cu un an sa nu mai funcționeze. Instituția statea sa se darame, salile de curs erau pline de…

- Republica Moldova ramane a fi o prioritate strategica pentru Romania, iar parcursul european al tarii va fi sustinut in continuare de catre autoritatile romane, i-a transmis ambasadorul roman Daniel Ionita premierului moldovean Ion Chicu intr-o intalnire avuta joi la Chisinau, conform unui comunicat…

- CHIȘINAU, 19 nov – Sputnik. Premierul moldovean, Ion Chicu, va efectua miercuri, 20 noiembrie, o vizita oficiala in Federația Rusa. Este prima vizita oficiala peste hotare de la investirea Guvernului Chicu de catre Parlamentul de la Chișinau. Șeful Guvernului de la Chișinau are preconizata…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a promis un ajutor financiar Republicii Moldova pentru restaurarea Muzeului Puskin din Chisinau, informeaza marti presa de peste Prut potrivit Agerpres "Referitor la aceste obiective aflate peste granita, mai exact la Muzeul Puskin din Republica Moldova,…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat ca premierul Maia Sandu trebuie sa intreprinda neaparat o vizita la Moscova pentru a relansa pe deplin relatiile cu Federatia Rusa si a demonstra ca alianta dintre socialisti si proeuropeni, aflata la putere la Chisinau, este una echilibrata,…

- Alegeri Moldova - Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, considera ca alegerile locale care au loc duminica in Republica Moldova sunt cele "mai libere si mai corecte" din ultimii ani. El i-a indemnat pe alegatori sa iasa la vot, subliniind ca "acest vot conteaza foarte mult"."Eu cred…