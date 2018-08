Dupa o ”vanatoare” care a durat 20 de ani, poliția olandeza crede ca l-a gasit in sfarșit pe barbatul suspectat de uciderea unui baiat de 11 ani in Olanda in 1998, a spus un procuror luni, relateaza Reuters. Suspectul, gasit in Spania, a acceptat extradarea, relateaza AFP.