Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania a obtinut rating Vektor maxim pentru comunicarea cu investitorii in urma evaluarii Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR), a anuntat luni banca, conform Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa as bancii, este al treilea an consecutiv in care BT…

- Capitalizarea totala a Bursei de Valori București (BVB), adica valoarea tuturor companiilor listate, a depașit pentru prima data in istorie Bursa din Budapestea (BSE). Bursa din Praga, este urmatoarea ținta care in mod realist ar putea sa fie depașita...

- Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR) a anunțat un nou Membru Asociat – Connections Consult (BVB: CC ), companie listata pe piata AeRO a Bursei de Valori București din 22 septembrie 2021. Compania activeaza in piața de transformare digitala si ofera servicii de hiper-automatizare,…

- Capitalizarea tuturor companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti a ajuns la valoarea de 237,8 miliarde de lei, o crestere de 45% fata de finalul anului 2020, a declarat pentru News.ro Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti, care considera ca 2021 a fost cel mai bun an in materie…

- “Simtel Team (BVB: SMTL), companie romaneasca de inginerie si tehnologie listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, anunta ajungerea la un acord cu privire la preluarea pachetului majoritar de actiuni al ANT Power Energy, furnizor de servicii de prognoza pentru centralele electrice fotovoltaice…

- Zilnic auzim la stiri sau citim in presa ca anumiti indici bursieri la nivel national sau international au inregistrat o scadere majora sau ca au crescut semnificativ. Dar ce sunt acesti indici? Indicii bursieri exprima evolutia preturilor instrumentelor financiare ce sunt cuprinse in structura indicelui…

- AROBS Transilvania Software, companie romaneasca de IT, a debutat pe piața AeRO a Bursei de Valori București, acțiunile fiind tranzacționate sub simbolul bursier AROBS. Fondata in anul 1998 de antreprenorul roman, Voicu Oprean, AROBS este astazi o multinaționala cu șapte birouri deschise in Romania…

- Libra Internet Bank, prima banca din Romania care a oferit contul bancar 100% online și creditul 100% online, continua finanțarea prin bursa și listeaza a doua sa emisiune de obligațiuni, in valoare de 40 milioane de euro. Obligațiunile se tranzacționeaza pe segmentul principal al Bursei de Valori București,…