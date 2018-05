Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Aiud l-au prins de un tanar din judetul Mures, dat in urmarire internationala. Are de executat o pedeapsa cu inchisoarea pentru talharie. Potrivit IPJ Alba, in 9 mai, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Aiud l-au depistat, pe raza municipiului, pe un barbat de 28…

- Doi barbati, unul din Baia de Aries si celalalt din Cristian, judetul Sibiu, sunt cercetati de politistii din Alba, pentru taieri ilegale de arbori. Potrivit IPJ Alba, in urma unor controale efectuate marti, impreuna cu reprezentantii ocoalelor silvice, politistii au identificat doi barbati, din Baia…

- Un barbat din judetul Sibiu este cercetat de politistii din Blaj pentru conducere fara permis. A fost oprit in trafic, la Blaj, aflat la volanul unui tractor neinmatriculat. Potrivit IPJ Alba, in 18 aprilie, in jurul orei 15.40, politistii rutieri din Blaj l-au identificat pe un barbat de 39 de ani,…

- Polițiștii din Gaești au avut parte de o noapte alba și de o urmarire mai ceva ca-n filmele de acțiune. Asta dupa ce un tanar de 20 de ani a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni din Gaești și apoi a fugit. Avea și motiv. Anul trecut, fusese prins conducand fara permis și […] The post Urmarire…