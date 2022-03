Un ofiter rus este la conducerea tehnica a centralei nucleare de la Zaporojie, Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, duminica seara, intr-o intervenție la Digi24 ca in urma incidentului care a avut loc zilele trecute la centrala nucleara de la Zaporojie, autoritațile romane au luat decizia achiziționarii in procedura de urgența a substanței active pentru producția pastilelor de…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a avertizat ca un ofiter rus se afla in prezent la conducerea tehnica a centralei nucleare de la Zaporojie, bombardata si ocupata de Rusia in timpul invaziei sale in Ucraina, ceea ce contravine principiilor de baza pentru functionarea sigura a…

- Statele Unite au acuzat vineri, 4 martie, Rusia, la o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, ca a provocat o imensa amenintare pentru intreaga Europa si lume prin atacul asupra centralei nucleare de la Zaporojie din Ucraina, o acuzatie calificata de ambasadorul rus Vasili Nebenzia drept…

- Reactoarele centralei nucleare Zaporojjia din Ucraina nu au fost avariate și nu a existat nicio eliberare de material radioactiv dupa ce un proiectil a lovit peste noapte o cladire din apropiere de pe amplasament, a declarat vineri (4 martie 2022), șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica,…

- Directorul Energoatom, compania care opereaza centrala nucleara Zaporojie, atacata și capturata joi noaptea de Rusia, a transmis vineri ca administrația lucreaza acum sub amenințarea armelor, relateaza CNN.Intr-un mesaj transmis pe Telegram, Petro Kotin a spus ca forțele ruse „au intrat pe teritoriul…

- Șeful NATO, Jens Stoltenberg, a denunțat vineri invazia „brutala” a Rusiei în Ucraina și a condamnat atacurile asupra civililor și asupra centralei nucleare din Zaporojie, sud-estul Ucrainei, transmite CNN. „Condamnam atacurile asupra civililor. Și peste noapte, am…

- Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) transmite ca a primit o cerere din partea autoritaților ucrainene pentru energie nucleara „de a oferi asistența imediata”, in contextul in care Rusia a notificat AIEA ca a preluat controlul teritoriului din jurul centralei nucleare Zaporizhzhia.

