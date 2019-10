Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Camerei Reprezentațiilor urmeaza sa voteze asupra unei rezoluții ce propune formalizarea procedurilor de anchetare a președintelui SUA, Donald Trump, care ar putea duce la demiterea liderului de la Casa Alba, a anunțat Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, relateaza Mediafax…

- Diplomatul american Bill Taylor a declarat ca Gordon Sondland i-a spus ca președintele Trump dorește ca Volodimir Zelenski sa declare public ca îl va investiga pe Bursima și alegerile din 2016, potrivit unei copii a unei marturii a lui Taylor obtinuta de CNN. „În timpul acelui apel…

- Diplomatul american George Kent le-ar fi declarat saptamâna aceasta congressmenilor, în cadrul unei audieri, ca avocatul personal al lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, ar fi solicitat Departamentului de Stat acordarea vizei pentru un fost oficial ucrainean, informeaza CNN. Potrivit…

- Donald Trump si-a impus avocatul personal diplomatilor insarcinati cu Ucraina si voia ca Kievul sa ancheteze cu privire la Burisma, un grup ucrainean in domeniul gazelor naturale cu care avea legaturi fiul rivalului sau Joe Biden, Hunter Biden, a declarat joi ambasadorul american la Uniunea Europeana…

- Presedintele american Donald Trump l-a impus pe avocatul sau personal Rudy Giuliani diplomatilor insarcinati cu Ucraina si voia ca Kievul sa ancheteze compania de gaze ucraineana care il avea ca angajat pe fiul rivalului sau democrat Joe Biden, afirma ambasadorul american la Uniunea Europeana, Gordon…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca nu a fost suspus niciunui ”santaj” de catre Donald Trump, suspectat in Statele Unite de faptul ca a suspendat un ajutor militar cu scopul de a obtine de la Kiev o ancheta impotriva fiului rivalului sau politic Joe Biden, Hunter Biden, relateaza…

- Nimeni din Departamentul Apararii al Statelor Unite nu a ascultat conversația telefonica între președintele american Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a informat joi Pentagonul, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Democrații îl acuza pe liderul…

- Modul in care Presedintia SUA gestioneaza stenogramele conversatiilor lui Donald Trump cu lideri straini este in centrul investigatiei care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui dupa dezvaluirile referitoare la solicitari adresate Ucrainei in sensul compromiterii imaginii…