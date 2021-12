Stiri pe aceeasi tema

- Un ofiter DGA cu atestat de sofer profesionist a fost autorizat ca investigator sub acoperire si, sub un nume de cod, a dat examene si a lucrat vreme de trei luni ca sofer de TIR la o firma de transporturi, pentru a dovedi coruptia din Punctul de trecere a Frontierei Bors.

- Doi politisti sub acoperire si un colaborator au lucrat timp de mai multe luni pentru a-i dovedi pe agentii spagari de la Punctul de Trecere al Frotnierei Bors. Modul in care au pus totul la cale a fost unul deosebit. Ancheta a inceput inca de anul trecut, ca urmare a unei sesizari din oficiu a Serviciului…

- Cei trei cetateni turci au fost depistati intr-un autocar care efectua transportul pe ruta Turcia-Romania. Cu o seara inainte, politistii de frontiera au prins si trei afgani care incercau sa intre fraudulos in tara noastra.

- Se apropie sarbatorile și la trecerea frontierei de stat cresc valorile de trafic, in special pe sensul de intrare in Republica Moldova. Doar in ultimele cinci zile s-a atestat un flux de calatori – 144 599 traversari, in creștere cu 10% fața de primele cinci zile ale lunii curente (130 629 treceri).…

- Politistii de frontiera bihoreni impreuna cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Bihor nu au permis intrarea in tara a unor mijloace de transport incarcate cu peste 47.000 de kilograme de deseuri constand in aluminiu, anvelope uzate, utilaje agricole si deseuri metalice pentru care soferii nu au putut…

- Președintele rus Vladimir Putin a descris caderea Uniunii Sovietice drept sfarșitul „Rusiei istorice” și a dezvaluit pentru prima data ca a devenit șofer de taxi in timpul crizei economice care a urmat prabușirii acesteia. Comentariile liderului de la Kremlin au fost facute intr-un film documentar numit…

- 400 de pachete de țigari și doua brichete de tutun, au gasite ascunse sub un ghiveci de flori din Aeroportul Internațional Chișinau. Poliția de Frontiera informeaza ca in continuare au loc cercetari in vederea identificarii proprietarului, dar și circumstanțele cazului.

- Politia de Frontiera a depistat doi spanioli cu certificate digitale de vaccinare false care veneau de la Istanbul si au prezentat pentru controlul de intrare in Romania documente care nu corespundeau cu datele din actele de identitate, se arata intr-un comunicat al politiei.