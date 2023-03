Un ofițer de poliție s-a sinucis în mașina de serviciu Un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani s-a sinucis, vineri dimineața, in mașina de serviciu. Potrivit primelor informații, ar fi vorba despre un angajat in cadrul Ministerului de Interne. Barbatul avea peste 40 de ani si era angajat al unei institutii apartinand Ministerului de Interne, Serviciul de Informatii si Protectie Interna. Potrivit primelor informații, inainte de a recurge la gestul extrem, barbatul și-a sunat soția și i-a spus ce intenții avea. Speriata, femeia a sunat imediat la 112, iar la fața locului au fost mobilizate de urgența mai multe echipaje de poliție și de ambulanța.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

