- O nava militara rusa a deschis focul duminica in sud-vestul Marii Negre asupra unei nave-cargo sub pavilionul insulelor Palau care se indrepta catre portul Izmail din Ucraina, a anuntat Ministerul rus al Apararii, transmit Reuters si AFP. Nava Vasili Bikov a tras tiruri de avertizare cu arme automate…

- Marina americana s-a opus, miercuri, confiscarii de catre Iran a doua nave petroliere, in ape internationale, in largul Omanului, anunta, intr-un comunicat, Comandamentul Central al Fortelor navale americane.

- Un ofițer de poliție din Florida a fost criticat pentru ca și-ar fi bagat propriul copil de 3 ani in inchisoare și chiar i-ar fi pus catușe ca pedeapsa pentru ca și-a facut nevoile in pantaloni.Intr-o conversație surprinsa de o camera de supraveghere corporala, locotenentul Michael Schoenbrod, de…

- Inspectorul de securitate de la Aeroport care și-a pierdut viața ieri, 30 iunie, la Aeroport, era Ciofu Igor. Barbatul avea 40 de ani și era tata a trei copii. Victima activa in serviciul securitate al aeroportului din 2022, fiind ofițer pensionat din cadrul SPPS.

- Mai multe impușcaturi au fost auzite, vineri, in jurul orei 17.00, pe Aeroportul Internațional din Chișinau, in Republica Moldova. Potrivit unor informații ale Ziarului de... The post Atac armat pe Aeroportul din Chișinau, soldat cu doi morți. Un cetațean rus a deschis focul asupra polițiștilor de frontiera…

- Un incident armat a avut loc vineri pe aeroportul din Chisinau, unde un cetatean strain a deschis focul, ucigand cel putin doua persoane; atacatorul a fost in cele din urma capturat, relateaza presa de peste Prut si agentia Reuters. Potrivit publicatiei Ziarul de Garda, un barbat care a sosit cu un…

- Autoritațile au preluat, dintr-un imobil din Sectorul 6 al Capitalei, patru caini care sufereau de foame, de sete, dar si de diferite afectiuni medicale. A fost deschis dosar penal pentru infractiunea de cruzime fata de animale, iar cainii au ajuns in adaposturile ASPA.”Serviciul Protectia Animalelor…

- Din primele cercetari, polițiștii au constatat ca arma folosita a fost una de tip air-soft cu bile. Cu toate acestea, geamurile bolidului s-au facut țandari. Scenele șocante au avut loc chiar in centrul municipiului Baia Mare.Oamenii legii au pornit in cautarea atacatorului și incearca sa faca rost…