Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist, aflat in timpul liber, de la Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO), a fost agresat de un barbat. Incidentul s-a produs in momentul in care ofițerul a incercat sa aplaneze un conflict izbucnit intre doi barbați și operatoarea unei agenții de pariuri, potrivit Mediafax.…

- Un ofițer de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate BCCO Galați a fost agresat vineri, 19 februarie, in apropierea unei agenții de pariuri din Cartierul Dunarea, a informat portalul locale Express de Dunare . Poliția i-a identificat pe atacatorii, insa, la ora redactarii acestei știri, aceștia…

- Un polițist, aflat in timpul liber, de la Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO), a fost agresat de un barbat. Incidentul s-a produs in momentul in care ofițerul a incercat sa aplaneze un conflict izbucnit intre doi barbați și operatoarea unei agenții de pariuri, potrivit Mediafax.

- Incident grav la Galati. Un politist de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate BCCO Galati a fost agresat, vineri seara. Ofiterul era in timpul liber si a sarit in apararea unei femei, operatoare intr-o casa de pariuri, care fusese agresata verbal de doi clienti. Politia Galati a inceput…

- Un polițist, aflat in timpul liber, de la Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO), a fost agresat de un barbat. Incidentul s-a produs in momentul in care ofițerul a incercat sa aplaneze un...

- Un polițist, aflat in timpul liber, de la Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO), a fost agresat de un barbat. Incidentul s-a produs in momentul in care ofițerul a incercat sa aplaneze un conflict izbucnit intre doi barbați și operatoarea unei agenții de pariuri. Citește și: Victor…

- Un barbat din judetul Galati a decedat dupa ce a fost lovit de un autoturism pe un pod, pe DJ 251 A, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, un tanar de 19 ani din comuna Certesti, aflat la volanul unui autoturism pe DJ 251A, a intrat pe un pod,…

- Dupa ce Doru a susținut la Acces Direct ca ar fi fost lovit cu piatra in cap de un individ, motiv din cauza caruia a fost operat pe creier, fiul acestuia a facut declarații șocante. Tanarul a povestit ca el și iubita lui ar fi fost atacat de același barbat și de familia lui!