- Un ofiter din cadrul Serviciului Roman de Informatii a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus COVID 19 , anunta un comunicat al SRI transmis miercuri, scrie Agerpres.In data de 10 martie 2020, un ofiter din cadrul Serviciului Roman de Informatii a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus COVID…

- Fostul ofiter MAI, angajat al ADP Sector 4, confirmat cu coronavirus, s-a ales cu dosar penal, dupa ce acesta a mintit ca nu a fost plecat din tara si a mai imbolnavit si alte trei persoane: fiul, nora gravida si nepotul de tre ani, scrie jurnalist.ro.Fostul ofiter MAI, pacientul de 60 de ani, a fost…

