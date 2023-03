Stiri pe aceeasi tema

- Riscul unei confruntari nucleare intre Rusia si Statele Unite a ajuns la cel mai inalt nivel din ultimele decenii, a afirmat miercuri Serghei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizand ca cele doua tari sunt practic in conflict deschis din cauza razboiului din Ucraina.Tensiunile dintre…

- La un eveniment intitulat "O lume fara START: ce urmeaza", Serghei Riabkov a declarat ca "nu se pune problema" ca Rusia sa restabileasca deocamdata tratatul, criticand ceea ce el a numit "pozitionarea ostila" a Washingtonului fata de Moscova.„Nu as vrea sa ma lansez intr-o discutie daca probabilitatea…

- Rusia si Statele Unite raman in contact asupra New START, care limiteaza numarul de focoase nucleare strategice pe care cele doua puteri nucleare le pot desfasura, in pofida faptului ca Moscova si-a suspendat participarea la acord, a declarat vineri viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat…

- Noul ministru de Externe al Chinei, Qin Gang, a avertizat marți ca o „confruntare” cu Statele Unite este inevitabila daca Washingtonul nu iși schimba cursul, criticand sever politicile SUA, conform CNN.

- iceministrul rus de externe Serghei Riabkov a declarat joi ca Rusia nu va fi prima care sa testeze un dispozitiv nuclear, dupa suspendarea de catre Moscova a participarii la noul tratat START pentru controlul armelor nucleare cu Statele Unite, informeaza Reuters. Adresandu-se reporterilor la misiunea…

- Moscova nu isi va reexamina suspendarea participarii sale la tratatul New START cu privire la dezarmarea nucleara incheiat cu SUA pana cand Statele Unite nu isi vor schimba politica fata de Ucraina, a declarat miercuri ministrul rus adjunct de externe Serghei Riabkov, citat Interfax, potrivit Reuters,…

- Rusia a acuzat vineri Statele Unite ca incita Ucraina la escaladarea razboiului prin aprobarea atacurilor asupra Crimeei, avertizand ca Washingtonul este acum direct implicat in conflict deoarece "oameni nebuni" viseaza sa invinga Rusia. Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova,…

- Tratatul intre Rusia si SUA cunoscut ca Noul START, privind controlul armamentului nuclear, ar putea expira dupa 2026, a afirmat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, intr-un interviu difuzat luni de agentia RIA Novosti, preluata de Reuters. „Este un scenariu foarte posibil”, a spus el. Negocierile…