- Secretarul de stat american Mike Pompeo a salutat joi discutii 'substantiale' purtate cu generalul Kim Yong Chol, considerat mana dreapta a lui Kim Jong-Un, in vederea unui summit istoric intre presedintele SUA, Donald Trump, si liderul nord-coreean, informeaza AFP. 'Discutii…

- Dupa ce Casa Alba a facut publica scrisoarea trimisa de Donald Trump lui Kim Jong-un prin care anuleaza summitul de la Singapore, președintele american a susținut o declarație de presa in care a detaliat decizia de a nu se mai intalni cu Kim, scrie AP. In timpul declarației sale, președintele Donald…

- Statele Unite si aliatii sunt pregatiti pentru o actiune militara in cazul in care Coreea de Nord comite "acte nebunesti" dupa anularea reuniunii, a avertizat joi seara presedintele american, Donald Trump. Statele Unite si aliatii sunt pregatiti pentru o actiune militara in cazul in care…

- Intalnirea dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un este pusa din ce in ce mai mult sub semnul intrebarii din cauza ultimelor declaratii facute de regimul de la Phenian si a ingrijorarilor legate de agenda summitului, dar si in contextul vizitei presedintelui…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri ca a stabilit data si locul intrevederii istorice cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, fara insa a le dezvalui. Donald Trump a precizat ca detaliile intrevederii vor fi anuntate in curand si a sugerat ca se inregistreaza progrese in demersurile de…

- Președintele sud-coreean, Moon Jae-in, l-a facut pe liderul nord-coreean, Kim Jong-un, sa accepte sa organizeze viitoarea intalnire cu Donald Trump in zona demilitarizata care separa cele doua Corei. Liderii celor doua Corei, Moon și Kim, au avut vinerea trecuta o intalnire in aceeași…

- Administratia presedintelui american Donald Trump "nu observa pericolul" pe care il reprezinta discutiile pe care intentioneaza sa le poarte cu regimul nord-coreean, a apreciat sambata fosta sefa a diplomatiei americane, Hillary Clinton, care a candidat totodata la presedintia SUA in 2016 si a fost…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un. Anuntul surprinzator a venit nu de Casa Alba, ci de la oficiali sud-coreeni care au precizat ca intrevederea va avea loc in luna mai. In scurt timp, Casa Alba a confirmat ca Trump se va vedea cu dictatorul nord-coreean,…