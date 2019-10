Stiri pe aceeasi tema

- Șeful interimar al Cancelariei prezidențiale a Statelor Unite, Mick Mulvaney, a recunoscut joi ca Donald Trump a înghețat un ajutor de 400 de milioane de dolari acordat Ucrainei în domeniul securitații, în încercarea de a pune presiune pe Kiev în privința anchetarii lui…

- Fostul consilier in probleme de securitate nationala, John Bolton, s-a alarmat cu privire la presiuni exercitate de Casa Alba asupra Ucrainei cu scopul ca Kievul sa ancheteze cu privire la fostul vicepresedinte american Joe Biden si i-a cerut lui Fiona Hill, una dintre colaboratoarele sale, sa sesizeze…

- Cel puțin patru oficiali de la Casa Alba și-au manifestat preocuparile fața de eforturile Administrației Donald Trump de a exercita presiuni asupra Ucrainei pentru anchetarea fostului vicepreședinte Joseph Biden și a fiului sau, relateaza publicația The Washington Post, citând surse anonime. Oficialii…

- Oficialul american a confirmat miercuri, in cadrul unei declarații facuta in timpul vizitei sale in Italia, ca a asistat la discuția telefonica dintre cei doi șefi de stat, Donald Tump și Volodimir Zelenski. Mike Pompeo justifica conversația telefonica pe fondul politicilor Statelor Unite in Ucraina,…

- Doi oficiali au fost de acord sa depuna marturie în Camera Reprezentanților a Statelor Unite în contextul în care aceasta a lansat o investigatie parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii președintelui Donald Trump, scrie Mediafax, citând Reuters. Fostul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți ca nu s-a întâlnit și nu a discutat niciodata cu avocatul personal al omologului sau american Donald Trump, Rudy Giuliani, relateaza Mediafax citând Bloomberg. "Nu m-am întâlnit niciodata cu Rudy Giuliani",…

- Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Kurt Volker, a demisionat vineri, au anuntat surse familiare cu situația, potrivit Reuters. O plangere din partea u unui denuntator din cadrul comunitații de informații, care a fost publicata joi, l-a indicat pe…