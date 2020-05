Stiri pe aceeasi tema

- Daca presedintele Donald Trump isi pune in aplicare amenintarea de a inchide Twitter, compania este binevenita in Europa sau mai precis in Germania, a transmis un oficial german, jumatate in gluma, jumatate in serios.

- Ministrul sanatatii german, Jens Spahn, a apreciat ca dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus ar putea dura ani de zile, in timp ce presedintele american Donald Trump considera ca acesta ar putea sa fie disponibil pana la sfarsitul anului 2020, potrivit AFP, citata de Agerpres. „As fi incantat…

- Ciocniri au avut loc in centrul capitalei germane, intre politisti antirevolta si cateva zeci de persoane care protestau fata de izolarea impusa impotriva raspandirii noului coronavirus, relateaza Reuters.

- Presedintii Statelor Unite, Donald Trump, si Rusiei, Vladimir Putin, au publicat sambata o rara declaratie comuna ce comemoreaza intalnirea dintre trupele americane si sovietice in drumul lor pentru a invinge Germania nazista in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial in 1945, ca un exemplu despre…

- ​Zeci de protestatari s-au adunat sâmbata în cetrul Berlinului pentru a manifesta împotriva masurilor de restrictie împuse în Germania. "Ne vrem viata înapoi", au strigat protestatarii luati pe sus de politia germana, noteaza Reuters.„Protejeaza…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca va suspenda temporar imigratia catre Statele Unite printr-un ordin executiv pentru a proteja locurile de munca ale americanilor in contextul epidemiei provocate de noul coronavirus, transmit AFP, Reuters si dpa. 'In lumina atacului din partea Inamicului…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american Donald Trump au convenit duminica, in cursul unei convorbiri telefonice, sa colaboreze in lupta impotriva amenintarii constituite de pandemia de COVID-19, a informat presedintia de la Ankara, transmite Reuters. Cei doi lideri…

- Presedintele SUA Donald Trump a avertizat miercuri Iranul impotriva oricarui atac vizand soldati americani in Irak, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Potrivit informatiilor noastre (...), Iranul si protejatii sai pregatesc un atac viclean impotriva trupelor americane si /sau a bazelor din…