Un oficial european avertizează asupra consumului de energie al internetului şi consecinţelor asupra mediului Vicepresedintele Comisiei Europene Margrethe Vestager a avertizat in legatura cu nevoia masiva a internetului de energie electrica si consecintele acestui lucru asupra mediului, intr-un interviu publicat duminica - informeaza dpa.



O digitalizare suplimentara va necesita si mai multa energie electrica, a declarat politiciana daneza pentru ziarele grupului media Funke.



''Rularea filmelor consuma extrem de multa energie. Sau luati in considerare huburile de servere care au nevoie de aer conditionat'', a spus Vestager.



Aceasta va fi o provocare enorma… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

