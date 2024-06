Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile asupra ofițerilor de poliție, bisericilor și sinagogilor din republica rusa Daghestan, Caucazul de Nord, au provocat moartea multor persoane. Cifra de 15 polițiști uciși a fost data de liderul republican al Daghestanului, Serghei Melikov, potrivit BBC .Luni, marti si miercuri au fost decretate…

- Sase politisti si un preot ortodox au fost ucisi, iar alti 12 politisti au fost raniti in atacurile comise duminica de barbati necunoscuti asupra a doua biserici ortodoxe, a unei sinagogi si a unui post al politiei rutiere in orasele Derbent si Mahacikala din Daghestan.

- Ministerul rus al Apararii a acuzat duminica Statele Unite ca poarta "responsabilitatea" pentru atacul mortal ucrainean din Crimeea, deoarece acesta ar fi fost efectuat cu ajutorul rachetelor ATACMS furnizate de Washington Kievului, relateaza agentia TASS, conform News.ro. Numarul morților a crescut…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Cluj au dispus efectuarea urmaririi penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand de astazi, 17 iunie 2024, a lui RUS MIHAI, chestor de politie si sef al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Cluj, pentru savarsirea…

- In perioada 5, 6 și 7 iunie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au decis reținerea a patru suspecți, inclusiv trei minori, unul in varsta de 14 ani și doi de 16 ani, sub acuzația de trafic de droguri de risc. De asemenea,…

- Paranoia liderului de la Kremlin a crescut dupa ultimele atentate teroriste de la Moscova. Vladimir Putin ar folosi veste antiglonț la multe dintre aparițiile sale publice, pe fondul temerilor ca ar putea fi asasinat din cauza razboiului din Ucraina sau de catre teroriștii islamici.

- Sergentul american Gordon Black, 34 de ani, reținut in Rusia, a fost acuzat de procurorii ca și-a amenințat iubita, pe Aleksandra Vașciuk, 31 de ani, ca o va ucide, dupa ce i-ar fi furat banii. 10.000 de ruble, in jur de 100 de euro. El risca o pedeapsa de maximum 5 ani, relateaza The Sun.Black, care…

- Autoritatile din Constanta au actionat intr un caz de furt si distrugeri la autoturisme, reusind retinerea unui barbat de 39 de ani pentru 24 de ore.Acesta este suspectat ca ar fi comis mai multe infractiuni de furt calificat in forma continuata si distrugere. Oficial de la IPJ ConstantaLa data de 18…