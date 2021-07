Stiri pe aceeasi tema

- Marii operatori ai rețelelor sociale care permit dezinformarea cu privire la vaccinuri „ucid oamenii”, a acuzat vineri președintele american Joe Biden, potrivit AFP."Ucid oameni. Singura pandemie pe care o avem afecteaza persoanele care nu sunt vaccinate. Ucid oameni", a raspuns…

- Kate, ducesa de Cambridge, s-a plasat in izolare si si-a anulat angajamentele oficiale dupa ce o persoana cu care a intrat in contact a fost ulterior testata pozitiv pentru COVID-19, informeaza Reuters. "Saptamana trecuta, ducesa de Cambridge a intrat in contact cu cineva care ulterior…

- „Trebuie accelerat ritmul de vaccinare, in caz contrar vom vedea la toamna o creștere a numarului de cazuri, in principal dintre persoanele nevaccinate”, a mai afirmat Razvan Cherecheș. Acesta avertizeaza ca „daca tulpina de virus este mai infecțioasa, este nevoie de un procent mai mare de persoane…

- Peste jumatatea dintre adultii americani au fost vaccinati impotriva Covid-19, a anuntat marti Casa Alba, cu aproximativ sase saptamani inainte de termenul de 4 iulie stabilit de presedintele Joe Biden pentru ajungerea la o rata de imunizare de 70%, transmite Reuters. Atingerea nivelului de…

- Aplicațiile de dating vor avea funcții speciale pentru utilizatorii vaccinați anti-Covid-19. Totul a inceput la inițiativa președintelui american Joe Biden, care a creat un parteneriat cu siteurile de matrimoniale pentru a incuraja americanii sa se vaccineze. Prin aceasta ințelegere, aplicațiile vor…

- Un al optulea jucator care evolueaza la New York Yankees a fost testat pozitiv la Covid-19 desi a fost, la fel ca alti sapte membri ai clubului, vaccinati luna trecuta, a anuntat, joi, franciza din liga nord-americana de baseball (MLB), citata de AFP. Gleyber Torres, care se infectase…

- Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat marți ca Statele Unite sunt gata sa lanseze o campanie rapida de vaccinare pentru adolescenți „imediat” ce vaccinul anti-Covid produs de Pfizer va fi aprobat pentru aceasta categorie de varsta. „Daca anunțul va fi facut, suntem gata sa acționam imediat”,…

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat marti ''progresele extraordinare'' realizate in Statele Unite in ultimele luni in combaterea pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. ''Mai avem un drum lung de parcurs (...), dar am facut progrese extraordinare'', a declarat…