Un oficial american de rang nalt scrie n New York Times mpotriva lui Donald Trump

- Sub titlul "Fac parte din rezistenta din interiorul administratiei Trump", cotidianul New York Times a publicat miercuri un articol de opinie scris de un "oficial american de rang inalt", a carui identitate nu este dezvaluita, la cererea acestuia. Ziarul recunoaste explicit ca practica…

- Presedintele american Donald Trump a devenit tinta ironiilor dupa ce, in cursul unei vizite la un spital de copii din Ohio, a colorat incorect drapelul Statelor Unite, adaugand, in mod inexplicabil, o dunga albastra pe versiunea sa a bine-cunoscutului 'Stars and Stripes', scrie cotidianul The Independent,…

- Presedintele american Donald Trump a trimis la Senat nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru functia de ambasador extraordinar si plenipotentiar al SUA in Romania, informeaza un comunicat postat pe site-ul Casei Albe marti, 31 iulie.

- Presedintele american, Donald Trump, a lansat un nou atac asupra New York Times, la cateva ore dupa ce a declarat ca a avut „o intalnire foarte buna” cu editorul New York Times privind faptul ca a numit jurnalistii „dusmanii poporului”, scrie The Guardian, conform news.ro.„Ziarul esuat New…

- Președintele american Donald Trump a atacat New York Times si Washington Post publicații care il critica in mod constant pe președintele american. Trump cere ștergerea conturile de Twitter ale acestora.

- Presedintele american Donald Trump si-a intrebat consilierii pe politica externa, in august 2017, despre posibilitatea invadarii Venezuelei, in timpul unei intalniri despre sanctiuni diplomatice pe care SUA urma sa le impuna guvernului autoritar de la Caracas, conform unui oficial al administratiei…

- Capitala Finlandei Helsinki este considerata drept posibila locatie pentru un summit intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti un oficial american, relateaza Reuters. Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat la sfarsitul saptamanii trecute…

- Un oficial american a declarat, luni, sub anonimat, ca SUA si Coreea de Sud isi vor suspenda un exercitiu militar comun, programat pentru luna augus, dupa ce presedintele Donald Trump a promis dupa summitul cu Kim Jong-un ca va incheia aceste exercitii, conform Reuters.