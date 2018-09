Stiri pe aceeasi tema

- Senatul SUA a trimis, miercuri seara o inștiințare, semnata de președintele Donald Trump, prin care il nominalizeaza oficial pe avocatul Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador SUA in Romania.

- Presedintele american, Donald Trump, a lansat un nou atac asupra New York Times, la cateva ore dupa ce a declarat ca a avut „o intalnire foarte buna” cu editorul New York Times privind faptul ca a numit jurnalistii „dusmanii poporului”, scrie The Guardian, conform news.ro.„Ziarul esuat New…

- Directorul publicatiei americane New York Times, AG Sulzberger, a afirmat ca l-a avertizat pe presedintele Donald Trump, cu care s-a intalnit in urma cu zece zile la Casa Alba, ca discursul sau impotriva mass-media este "periculos si daunator", relateaza AFP. "I-am spus direct presedintelui…

- Asistentul secretarului general al NATO, Sorin Ducaru, a declarat, in exclusivitate pentru Evenimentul Zilei ca intalnirea dintre președintele Statelor Unite și președintele Romaniei a fost planificata chiar de Donald Trump.

- Președintele american Donald Trump a atacat New York Times si Washington Post publicații care il critica in mod constant pe președintele american. Trump cere ștergerea conturile de Twitter ale acestora.

- Presedintele american Donald Trump si-a intrebat consilierii pe politica externa, in august 2017, despre posibilitatea invadarii Venezuelei, in timpul unei intalniri despre sanctiuni diplomatice pe care SUA urma sa le impuna guvernului autoritar de la Caracas, conform unui oficial al administratiei…

- Un oficial american a declarat, luni, sub anonimat, ca SUA si Coreea de Sud isi vor suspenda un exercitiu militar comun, programat pentru luna augus, dupa ce presedintele Donald Trump a promis dupa summitul cu Kim Jong-un ca va incheia aceste exercitii, conform Reuters.

