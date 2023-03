Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a cerut duminica convocarea urgenta a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU si a cerut statelor occidentale si Chinei sa determine Rusia sa inceteze "santajul nuclear", in timp ce NATO a criticat "retorica" nucleara "periculoasa si iresponsabila" a Moscovei, dupa anuntul presedintelui…

- Rusia a convenit cu Belarus ca va stationa arme nucleare tactice pe teritoriul acestei tari, a declarat presedintele Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a precizat ca are stationate deja in Belarus zece avioane capabile sa poarte arme nucleare tactice. Vladimir Putin a declarat ca președintele Belarus,…

- Administrația de la Washington, in contextul cooperarii economice in creștere dintre Rusia și China, a subliniat ca nu sprijina demersurile altor țari care impiedica incercarile de izolare a Moscovei. Aceasta poziție a fost declarata la un briefing regulat pentru jurnaliști de catre coordonatorul pentru…

- „Nu putem considera in mod rezonabil ca China este impartiala” in ceea c ce priveste Ucraina, a afirmat un purtator de cuvant al Casei Albe, aceasta fiind critica americana cea mai directa pana in prezent la adresa propunerii chineze de mediere in conflict, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Beijingul…

- Aflat la Moscova, președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, i-a promis lui Vladimir Putin ca țara sa va incepe sa produca in curand avioane de atac. Condiția ar fi ca Rusia sa ofere un mic sprijin tehnologic, i-a spus liderul de la Minsk lui Putin.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, ca raspuns la relatarile privind lipsa de munitii a armatei ruse, ca Rusia produce rachete antiaeriene cat restul lumii la un loc, a relatat agentia de presa EFE, preluata de Agerpres. „In ceea ce priveste apararea antiaeriana de diferite clase, productia…

- Propunerile Rusiei legate de ”demilitarizarea și denazificarea” Ucrainei sunt cunoscute bine de Kiev, astfel ca, fie Ucraina le indeplinește, fie armata Moscovei va decide cum evolueaza situația, a avertizat ministrul rus al externelor, Serghei Lavrov, citat de agenția de presa TASS, relateaza Reuters…