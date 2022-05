Un oficial al ONU anunţă că 101 persoane au fost evacuate din oţelăria Azovstal din Mariupol Un oficial al ONU din domeniul umanitar a anuntat marti evacuarea cu succes a 101 persoane din otelaria Azovstal din Mariupol, precizand ca majoritatea evacuatilor se afla la Zaporojie, unde beneficiaza de asistenta umanitara, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

